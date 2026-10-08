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Quintana Roo / Chetumal

Pelea entre limpiaparabrisas termina con un herido en la cabeza en Avenida Insurgentes

Al lugar llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Pelea entre limpiaparabrisas termina con un herido.
Pelea entre limpiaparabrisas termina con un herido. / Por Esto.

Una riña entre dos limpiaparabrisas dejó un hombre lesionado en el crucero de la avenida Insurgentes con Javier Rojo Gómez, de acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia.

Según la información preliminar, los dos hombres, que trabajan limpiando parabrisas a los automovilistas que se detienen en el semáforo, se agredieron físicamente por motivos desconocidos. Se informó que uno de ellos portaba un machete, mientras que el otro utilizó palos, lo que generó momentos de tensión entre conductores y peatones que se encontraban en el lugar.

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Como resultado del enfrentamiento, uno de los involucrados sufrió lesiones en la cabeza, por lo que paramédicos del Grupo Albatros acudieron al sitio para brindarle atención. Fueron heridas que no ponen en riesgo la integridad del herido.

Al punto llegó también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que tomó conocimiento de los hechos. Ambos rijosos fueron detenidos.

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