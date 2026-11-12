Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Hallan a una persona sin vida en un camino de terracería de la colonia Santa Cecilia en Cancún

Quintana Roo / Sucesos

Detienen a presunto ladrón de motocicleta tras riña frente a la Fiscalía de Felipe Carrillo Puerto

El señalado fue detenido luego de que el supuesto propietario de la motocicleta lo identificara como presunto responsable de ingresar a su vivienda para llevarse la unidad.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

12 de nov de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Detienen a presunto ladrón de motocicleta tras riña frente a la Fiscalía de Felipe Carrillo Puerto
Detienen a presunto ladrón de motocicleta tras riña frente a la Fiscalía de Felipe Carrillo Puerto / Justino Xiu Chan

El reporte de una riña en frente de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, vino a movilizar varias patrullas de la policía, terminó en la detención de una persona que fue señalado de manera directa por el robo de una motocicleta, mientras que el supuesto agraviado fue presentando ante las autoridades para las diligencias correspondientes.

Los hechos se registraron en la calle 77 entre 56 y 58 de la colonia Leona Vicario, en frente de las instalaciones de la FGE, cuando se registró un altercado, por lo que fue solicitado la intervención de la policía, mientras que los vecinos se encontraban a la expectativa de lo que estaba sucediendo.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes por la riña familiar

Noticia Destacada

Riña familiar deja a una mujer y un hombre heridos en Muyil de Carrillo Puerto

Trascendió en el lugar que el supuesto agraviado, se percató de la presencia de un sujeto que presuntamente habría ingresado en su vivienda para llevarse una motocicleta.

Debido a esto, empezó la discusión y el altercado, por lo que el señalado emprendió huida dejando en el lugar únicamente su parte de chanclas en la calle 81 entre 44 y 46 de la colonia Plan de Ayala.

La persecución se desplazó hasta en frente de las instalaciones de la FGE, donde la agresión fue aun mayor entre las partes, y con la llegada de la policía procedieron a detener al supuesto ladrón que en esos momentos se encontraba descalzo y abordado a la patrulla de la policía municipal.

Mientras el supuesto agraviado también fue abordado en otra patrulla para que sean trasladados a las instalaciones de la policía municipal para las diligencias correspondientes.

Te puede interesar