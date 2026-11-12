Detienen a presunto ladrón de motocicleta tras riña frente a la Fiscalía de Felipe Carrillo Puerto

El reporte de una riña en frente de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, vino a movilizar varias patrullas de la policía, terminó en la detención de una persona que fue señalado de manera directa por el robo de una motocicleta, mientras que el supuesto agraviado fue presentando ante las autoridades para las diligencias correspondientes.

Los hechos se registraron en la calle 77 entre 56 y 58 de la colonia Leona Vicario, en frente de las instalaciones de la FGE, cuando se registró un altercado, por lo que fue solicitado la intervención de la policía, mientras que los vecinos se encontraban a la expectativa de lo que estaba sucediendo.

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Trascendió en el lugar que el supuesto agraviado, se percató de la presencia de un sujeto que presuntamente habría ingresado en su vivienda para llevarse una motocicleta.

Debido a esto, empezó la discusión y el altercado, por lo que el señalado emprendió huida dejando en el lugar únicamente su parte de chanclas en la calle 81 entre 44 y 46 de la colonia Plan de Ayala.

La persecución se desplazó hasta en frente de las instalaciones de la FGE, donde la agresión fue aun mayor entre las partes, y con la llegada de la policía procedieron a detener al supuesto ladrón que en esos momentos se encontraba descalzo y abordado a la patrulla de la policía municipal.

Mientras el supuesto agraviado también fue abordado en otra patrulla para que sean trasladados a las instalaciones de la policía municipal para las diligencias correspondientes.