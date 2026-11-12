Paro en Cecytec de Hopelchén deja sin clases a más de 300 estudiantes; maestros exigen homologación

Doce profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, iniciaron este jueves un paro laboral de brazos caídos en demanda de Homologación y Renivelación Docente, que tiene un rezago desde hace 10 años en materia de salario laboral.

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Entrevistado antes del mediodía en las afueras del plantel ubicado en la colonia El Tamarindo de la ciudad de Hopelchén, el directivo sindical mencionó que, durante el mes de septiembre de 2026 se llevó a cabo, a nivel nacional, el proceso de homologación y renivelación docente de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, una promoción que representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores de este subsistema.

Sin embargo, dijo que apenas el miércoles se enteraron a través de una notificación por parte de la Confederación Nacional de Sindicatos de los CECyTEs, en la que se informó que la Secretaría de Educación Media Superior aún no había recibido, por parte del Gobierno del Estado de Campeche, los anexos de ejecución necesarios para dar continuidad a este proceso.

Dijo que, en el caso del Cecytec es un subsistema de 50 y 50, en el cual la federación aporta el 50 por ciento de recursos y el otro 50 por ciento lo da el gobierno estatal, y con esa firma del anexo se autoriza que las dos partes están de acuerdo en realizar ese pago en conjunto.

Los trabajadores afiliados al sindicato exigen cumplir con la homologación y renivelación docente. / Mauriel Koh

Añadió que en el caso de que el Estado no firme, ese rezago se estaría volviendo antiguo, e indicó que, Campeche al igual que ocho estados más, no han cumplido con su firma correspondiente.

“La firma y entrega de los anexos de ejecución constituye un paso indispensable para formalizar los compromisos presupuestales y hacer posible la aplicación de estos recursos”, añadió.

Añadió que la gobernadora Layda Sansores no se ha negado a firmar pues también les ha cumplido en otros compromisos, y la invitó al diálogo y confía en que la mandataria los va a apoyar.

Sin embargo, dijo que este viernes se vence el plazo para que el Estado de Campeche envíe la firma y la entrega de los anexos de ejecución, y mientras eso no suceda tienen incertidumbre y paro de brazos caídos a manera de presión que ha sido de forma ordenada.

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Por otro lado, en el Cecytec Hopelchén este jueves no hubo clases y más de 300 estudiantes se quedaron sin clases, y es posible que este viernes tampoco haya clases.

JGH