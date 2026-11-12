FICH Campeche 2026: conoce las fechas de conciertos, teatro y espectáculos del 30 de noviembre al 20 de diciembre

El Festival Internacional del Centro Histórico (FICH) Campeche 2026 se realizará del 30 de noviembre al 20 de diciembre, con una programación de 21 días que incluirá conciertos, obras de teatro, exposiciones, danza, circo, conferencias y espectáculos para diferentes públicos.

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De acuerdo con la cartelera difundida por el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, las actividades comenzarán el lunes 30 de noviembre con el encendido del Árbol de Navidad, programado a las 17:00 horas, mientras que el martes 1 de diciembre se inaugurará la exposición Capturando Hidalgo: Carnavales, a las 17:00 horas, y posteriormente, a las 18:00 horas, la muestra de arte popular Origen: Varias Regiones de Pachuca.

Ese mismo martes se presentará Adybe Espósito con el espectáculo Entre Amores, a las 20:00 horas. Para el miércoles 2 de diciembre se programó la inauguración de Crisol de Sueños, a las 18:00 horas, seguida de la actividad ¿Qué nos dice el agua?, a las 19:00 horas.

¿Qué conciertos y actividades culturales tendrá el FICH Campeche 2026?

El jueves 3 de diciembre se presentará la exposición de arte FAVIC 2026, a las 18:00 horas, y posteriormente Los tripulantes de OVNI, a las 19:00 horas. También se realizará la presentación de Alas Incesantes, a las 20:00 horas.

Para el viernes 4 de diciembre se contempla la conferencia Del archivo a la escena o de cómo transformar la historia en recreación artística, a las 10:00 horas, además de la inauguración del Encuentro Estatal de Mediadores, a las 16:30 horas, cuya programación se extenderá hasta el 6 de diciembre.

Ese mismo viernes también se realizarán Campeche Moda Intramuros, a las 19:30 horas, y la presentación La música de la selva: La Leyenda del Canto Sagrado, a las 19:00 horas.

El festival comenzará con el encendido del Árbol de Navidad, programado para el 30 de noviembre. / Especial

La programación continuará el sábado 5 de diciembre con la Carpa Rockera, que tendrá como escenarios Puerta de Tierra y Escenario 59, a partir de las 17:00 horas.

El domingo 6 de diciembre se presentará Voces del Golfo, con Ángel Gabriel Gómez, a las 19:00 horas, seguido de un recital con Julio Hoil Lee, a las 20:00 horas.

Para el lunes 7 de diciembre se anunciaron Relatos de Dandain: el primer cómic carmelita, a las 18:00 horas, y La última Bolada, a las 19:00 horas. El martes 8 se presentarán Colibrí Picaflor, a las 18:00 horas, y Prueba Química, a las 20:00 horas.

El miércoles 9 de diciembre se realizará la charla Silvia Molina y el legado de su obra, desafiando las corrientes y los tiempos, a las 18:30 horas, además de la obra de teatro Elena Vidal, Versión Extendida, a las 20:00 horas. Ese mismo día también se presentará MELÓMANO en concierto, a las 20:00 horas.

Las actividades seguirán el jueves 10 de diciembre con el Festival Artístico y Cultural Inclusivo, a las 18:00 horas, y la Carpa Electrónica, a las 20:00 horas. Esta última también tendrá una presentación el viernes 11 de diciembre, en el mismo horario.

El viernes 11 y sábado 12 de diciembre se realizará el Desfile de Cuentos y Leyendas, programado a las 17:00 horas.

¿Qué espectáculos habrá durante la segunda mitad de diciembre?

Durante el segundo fin de semana de actividades también se presentará La Cumbia del Pantano, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, el sábado 12 de diciembre a las 20:00 horas y el domingo 13 a las 12:00 horas. Ese último día se llevará a cabo la Gala Internacional de Circo, a las 19:00 horas.

Para el martes 15 de diciembre se programó la presentación del libro y teatro Antología de la Dramaturgia, a las 18:00 horas, así como Sonocromía: movimiento que le da color al sonido, a las 20:00 horas.

La programación incluirá 21 días de actividades artísticas y culturales para habitantes y visitantes.

El miércoles 16 se presentará el espectáculo ¡Feliz Navitroupple!, a las 19:00 horas. El jueves 17 habrá dos presentaciones: el Mtro. Isidro Martínez Quinteto de Metales, a las 20:00 horas, y Los Sagahón, también a las 20:00 horas.

La programación continuará el viernes 18 de diciembre con la presentación de AUA, a las 20:00 horas, mientras que el sábado 19 se presentará el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, a las 20:00 horas.

Finalmente, el FICH 2026 concluirá el domingo 20 de diciembre con el Magno Concierto de Navidad, programado a las 20:00 horas.

¿Cuándo termina el Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche?

El festival concluirá el domingo 20 de diciembre con el Magno Concierto de Navidad, después de tres semanas de actividades artísticas y culturales que reunirán distintas expresiones musicales, teatrales y escénicas.

Con esta programación, el festival reunirá distintas expresiones artísticas y culturales durante tres semanas, con actividades dirigidas a habitantes de Campeche y visitantes que acudan al Centro Histórico durante la temporada decembrina.

JGH