Morena busca investigar presunto fraude electoral de 2006; Monreal y Ariadna Montiel impulsan comisión especial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, impulsan la creación de una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades en la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón derrotó a Andrés Manuel López Obrador.

Durante un encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, este jueves 12 de noviembre, los dirigentes abordaron la coordinación de su agenda política y la propuesta de revisar aquel proceso electoral, después de las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención para favorecer al PAN.

¿Qué investigará Morena sobre el presunto fraude electoral de 2006?

La propuesta contempla establecer una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad, encargada de revisar los hechos relacionados con la elección presidencial de hace 20 años.

Ariadna Montiel sostuvo que las declaraciones de Vicente Fox justifican una investigación para esclarecer la actuación de funcionarios y autoridades electorales durante aquellos comicios.

La dirigente planteó que los diputados de Morena y sus aliados impulsen la creación formal de la comisión, con el objetivo de revisar documentación y testimonios relacionados con el proceso electoral.

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¿Qué dijo Vicente Fox sobre las elecciones presidenciales de 2006?

La propuesta surgió después de que el expresidente Vicente Fox reconociera públicamente que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

En aquella elección, Calderón obtuvo una ventaja de aproximadamente 0.56 puntos porcentuales sobre López Obrador, quien denunció irregularidades y exigió un recuento de votos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que existió una intervención indebida de Fox, pero no encontró elementos suficientes para establecer que modificara de manera determinante el resultado de la elección, cuya validez confirmó.

¿Cuándo se creará la comisión para investigar la elección de 2006?

La iniciativa deberá seguir el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.

#EnVivo Conferencia de prensa. https://t.co/IoXykcXatA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 12, 2026

Morena también anunció su intención de presentar una queja ante la autoridad electoral y reunir documentos relacionados con los comicios.

Aunque los plazos legales para impugnar la elección ya concluyeron, la dirigencia del partido considera que el Congreso puede realizar una revisión de los acontecimientos.

Hasta el momento, la creación de la comisión permanece como una propuesta legislativa, por lo que todavía debe formalizarse su integración y definirse el alcance de sus investigaciones.

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