Conductor de autobús de la Zona Hotelera chocó contra un camellón y dejó dos pasajeros lesionados en Cancún

Un autobús de transporte público que cubría la ruta de la Zona Hotelera terminó sobre el camellón central, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad cuando intentaba incorporarse de la avenida Yaxchilán hacia la avenida Cobá, durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador salió de su trayectoria y terminó impactándose contra la estructura de concreto del camellón, lo que ocasionó daños materiales en la unidad y movilizó a elementos de Tránsito.

Noticia Destacada Violento impacto con camioneta deja a motociclista con lesiones de gravedad en Cancún

A consecuencia del percance, dos pasajeros que regresaban de la Zona Hotelera con dirección a sus domicilios resultaron con lesiones menores. Debido a que no presentaban heridas de consideración, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Tras el accidente, la aseguradora intervino para hacerse cargo de los daños materiales y de la atención de los pasajeros afectados.

Elementos de Tránsito acudieron para abanderar la zona, agilizar la circulación y realizar el peritaje correspondiente, con el propósito de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.