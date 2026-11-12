Trabajadores del Cecytec Campeche inician paro de labores

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec) iniciaron un paro laboral como medida de presión ante el retraso del Gobierno del Estado en la firma y envío de los Anexos de Ejecución que permitirían concretar la homologación y renivelación de 79 docentes, cuyo plazo vence este 13 de noviembre.

De no cumplirse con el procedimiento, estaría en riesgo la dispersión de 205 millones de pesos, además del incremento salarial del cuatro por ciento correspondiente a 2026, lo que afectaría a cerca de 600 trabajadores.

José Jiménez Villarino, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Cecytec (SUTCECYTECAM), explicó que la promoción docente se realizó en septiembre pasado y representa un avance en el reconocimiento laboral de los maestros que durante más de una década han enfrentado rezagos salariales.

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No obstante, pese a que ya existe una asignación presupuestal, la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS) todavía no recibe la documentación necesaria por parte de la administración estatal para formalizar los compromisos financieros.

Detalló que la bolsa autorizada asciende a 205 millones de pesos, integrada por 102.5 millones de aportación federal y una cantidad equivalente del Gobierno del Estado.

La entrega de los anexos es indispensable para liberar los recursos y garantizar que los 79 docentes beneficiados puedan acceder a sus nuevas categorías y percepciones económicas.

El representante sindical señaló que el 11 de noviembre recibieron la notificación de la Confederación Nacional de Sindicatos de los CECyTEs sobre la falta del documento en las instancias federales, por lo que acordaron realizar la manifestación de brazos caídos para presionar a las autoridades y evitar que se agote el plazo administrativo.

Aunque aseguró que no tienen conocimiento de una negativa del Gobierno estatal para firmar, cuestionó que hasta ahora no se haya concretado el envío y que los trabajadores desconozcan las razones del retraso.

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Confió en que el trámite se resuelva antes del vencimiento, pues la homologación debe pagarse primero para posteriormente avanzar con el incremento salarial del cuatro por ciento, cuyo retroactivo está previsto para el próximo mes o durante el transcurso de noviembre.

El sindicato advirtió que el incumplimiento no sólo perjudicaría a los 79 docentes beneficiados con la renivelación, sino que podría comprometer la política salarial de 2026 para aproximadamente 600 trabajadores del subsistema.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno del Estado para agilizar los procedimientos, concretar la firma y enviar el anexo a la SEMS antes del 13 de noviembre.

De no cumplirse el plazo, los trabajadores permanecerán a la espera de las indicaciones de la dirigencia sindical nacional para determinar las siguientes acciones, pues advirtieron que no permitirán que un trámite administrativo frene una conquista laboral que tomó más de diez años de gestiones.