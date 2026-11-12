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Estudiantes de una primaria de Panabá llevan tres semanas sin clases por baños inservibles en el plantel

La primaria Aquiles Serdán de la comisaría de Loché en Panabá registra afectaciones por las malas condiciones de los baños.

Por Carlos Euán Cano

12 de nov de 2026

1 min

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Padres de familia de la primaria Aquiles Serdán, de Loché, exigen a la Segey respuesta a quejas
Padres de familia de la primaria Aquiles Serdán, de Loché, exigen a la Segey respuesta a quejas / Por Esto!

Tres semanas sin recibir clases de manera regular llevan los alumnos de la primaria Aquiles Serdán de la comisaría de Loché en Panabá, debido a las malas condiciones de los sanitarios, problema que, según denunciaron padres de familia, no ha sido atendido por las autoridades educativas pese a que ya fue reportado.

Los tutores manifestaron su inconformidad por la mala situación que atraviesa el plantel y señalaron que sus hijos están siendo afectados académicamente, pues la falta de baños funcionales obligó a suspender las actividades escolares presenciales desde hace semanas.

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De acuerdo con lo expresado por los inconformes, el director del plantel ya habría informado a las instancias correspondientes; sin embargo, aseguraron que no han recibido una respuesta favorable ni se han iniciado los trabajos necesarios para rehabilitarlos.

Los padres cuestionaron la falta de atención y consideraron que garantizar instalaciones dignas y servicios básicos en las escuelas debe ser prioridad para las autoridades.

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Durante su denuncia, los padres también hicieron referencia a otras escuelas de la región donde, se han presentado deficiencias en la infraestructura, como la primaria Manuel Alcalá de Tizimín, donde se cayó una parte del techo, y un plantel de Chan San Antonio

Los denunciantes insistieron en que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) debe enviar personal para  realizar las reparaciones.

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