Asesinan a un hombre en la zona irregular Las Torres en Playa del Carmen; sicarios logran escapar

La violencia volvió a sacudir los asentamientos irregulares de este municipio la tarde-noche de este lunes, luego de que un hombre fuera asesinado de manera violenta en las inmediaciones de la zona conocida como Las Torres.

El crimen ocurrió en un sector de difícil acceso, en las inmediaciones de la barda perimetral que colinda con la invasión San Judas Tadeo. Según los primeros informes, la víctima fue interceptada por presuntos sicarios en una brecha del sector.

Los agresores sometieron al sujeto, lo amordazaron y posteriormente le dispararon a corta distancia directamente en la cabeza, ejecutando el denominado "tiro de gracia", para después darse a la fuga internándose entre los caminos de terracería y zonas de maleza del perímetro.

​Vecinos del asentamiento irregular alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo sin vida. A los pocos minutos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo arribaron al lugar como primeros respondientes.

Al internarse en el área de acceso complicado y confirmar que la persona ya no presentaba signos vitales, los uniformados procedieron a acordonar un amplio perímetro de la escena para evitar la alteración de los indicios. A unos metros de distancia del punto exacto donde yacía el cadáver, los agentes policiales localizaron un vehículo compacto marca Nissan, tipo Sentra, de color gris.

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Las primeras hipótesis de las autoridades no descartan que la unidad pertenezca al hoy occiso o que haya sido utilizada en el traslado previo al crimen, por lo que el automóvil quedó asegurado bajo resguardo policial.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, es un masculino de edad no precisada. Al momento del hallazgo vestía una playera de manga larga en color azul marino, pantalón de mezclilla azul y calcetines en color negro; no portaba calzado visible.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron acto de presencia para procesar el área. El personal pericial se encargó del levantamiento de casquillos balísticos, la toma de evidencias fotográficas y la inspección minuciosa del vehículo gris.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y avanzar en su identificación oficial. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían reportado personas detenidas en relación con este homicidio.