Sheinbaum Pardo responde a amenaza de Trump de aumentar aranceles: “Ninguna caravana ha llegado a la frontera norte”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte del país desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, luego de que el mandatario estadounidense amenazara con duplicar los aranceles a los productos mexicanos si no se detiene el avance de migrantes.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, la mandataria explicó que actualmente existen dos caravanas migrantes y que las autoridades federales mantienen acciones de atención humanitaria y retorno voluntario a los países de origen.

¿Qué respondió Sheinbaum a la amenaza de aranceles de Trump?

Sheinbaum rechazó que las caravanas migrantes estén llegando a la frontera con Estados Unidos y explicó que uno de los grupos se encuentra en Arriaga, Chiapas.

"Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", afirmó.

La presidenta detalló que este contingente llegó a reunir entre 500 y 600 personas, pero actualmente cuenta con menos de 100 integrantes, debido a que la mayoría decidió regresar a sus países.

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Asimismo, indicó que existe otra caravana procedente de Honduras, cuyos integrantes reciben información sobre las restricciones migratorias estadounidenses y las alternativas disponibles en México.

La mandataria aseguró que el Gobierno federal ofrece asistencia humanitaria y apoyo para regresar de manera segura a los países de origen. También señaló que quienes deseen permanecer en México pueden hacerlo bajo determinadas condiciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su viaje a China y la relación con Estados Unidos?

Ante los cuestionamientos sobre posibles repercusiones comerciales por su próxima participación en la APEC, Sheinbaum destacó que Estados Unidos, China, México y Rusia forman parte de ese foro internacional.

Explicó que México mantiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, mientras que con China existe una relación comercial sin un acuerdo de esa naturaleza.

La presidenta consideró importante mantener el diálogo con distintos países y recordó que Trump también podría asistir a la reunión de la APEC.

"México es amigo de todos los países del mundo", expresó.

Las declaraciones ocurren después de que Trump advirtiera que duplicará inmediatamente los aranceles a México si no detiene las caravanas migrantes. Hasta el momento, la medida permanece como una amenaza y no se ha anunciado su aplicación.

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