Descubren el cuerpo sin vida de un hombre dentro de su vivienda en la Supermanzana 223 de Cancún

El fétido olor emanado desde el interior de una vivienda alertó a los vecinos del fraccionamiento Paseos Kabah, quienes realizaron el macabro hallazgo de un hombre sin vida y en avanzado estado de putrefacción en el interior de su domicilio, ubicado en la Supermanzana 223. Los hechos se registraron sobre la calle Hermanos Flores Magón, en su cruce con la avenida Cecilio Chi.

Habitantes de la zona, alarmados por la intensidad de los olores desagradables que provenían del inmueble, solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia a través de una llamada al número 911. ​Minutos después de la alerta, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes.

Al aproximarse a la fachada de la propiedad, los uniformados confirmaron que desde el interior salían emanaciones nauseabundas insoportables. Ante la imposibilidad de ingresar por las vías convencionales, se requirió el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cancún, cuyos elementos realizaron maniobras de fuerza para abrir el acceso principal del inmueble.

Una vez que se logró forzar la entrada, las autoridades y rescatistas ingresaron al predio, confirmando la presencia del cuerpo inerte del habitante de la casa. De acuerdo con el testimonio de los colonos, el hoy occiso respondía en vida al nombre de Humberto, un hombre conocido entre la comunidad por laborar en una reconocida tienda departamental de la ciudad.

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Vecinos del lugar señalaron que llevaban alrededor de ocho días sin saber nada de Humberto, por lo que su repentina ausencia ya comenzaba a causar inquietud entre quienes convivían a diario con él en el vecindario.

Tras confirmarse el deceso, los agentes policiales procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla, desplegando un acordonamiento de varios metros a la redonda para la preservación de los indicios y evitar la alteración de la escena.

Posteriormente, llegaron peritos criminalistas y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas precisas de su fallecimiento.