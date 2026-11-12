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Quintana Roo / Sucesos

Sujetos armados secuestran a un entrenador de voleibol y dejan su coche abandonado en Felipe Carrillo Puerto

Un grupo de hombres armados llegó en dos vehículos al domo deportivo, donde el entrenador impartía clases a un grupo de mujeres, y se lo llevó por la fuerza.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Tras la privación de la libertad, en el domo deportivo quedó abandonado el vehículo del entrenador, que fue asegurado por elementos policiacos
Tras la privación de la libertad, en el domo deportivo quedó abandonado el vehículo del entrenador, que fue asegurado por elementos policiacos / Especial

Un hecho violento se registró en la comunidad de Polyuc, cuando un grupo de personas con los rostros cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego, privaron de la libertad a un entrenador de voleibol conocido como "La Yessica" para llevárselo con rumbo desconocido.

Los hechos se registraron dura te la noche en el domo deportivo de la comunidad de Polyuc, al ser reportado la privación ilegal de la libertad del entrenador de voleibol que en esos momentos se encontraba en su labor cuando llegaron un grupo de perdonas a bordo de dos vehículos para someter y llevarse a dicha persona.

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El hecho delictivo se registró ante la mirada atónita del grupo de mujeres que se encontraban entrenando en el domo deportivo sin que pudieran hacer nada, ya que los supuestos delincuentes portaban armas de fuego y con los rostros cubiertos con pasamontañas.

Trascendió que el agraviado es originario y con domicilio en la ciudad de José MarÍa Morelos y que se desplaza a Polyuc a entrenar a un grupo de mujeres, y en el lugar solo quedó abandonado su vehículo, mismo que se hizo cargo la policía.

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