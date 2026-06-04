Confirman secuestro en los “Planes" de Felipe Carrillo Puerto e identifican a las víctimas

La Fiscalía General del Estado confirmó la privación ilegal de la libertad de dos personas al activar la ficha de búsqueda de las victimas, mismo que se trata de los primos, Jesús Alexander Zamora Solís y Carlos Audomaro Solis Castro, quienes se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en un domicilio ubicado en la zona de invasión conocida como los Planes. Hasta el momento se desconoce del paradero de los agraviados.

Como se dio a conocer en forma oportuna, luego de las 14 horas con 30 minutos de ayer miércoles, se registró una fuerte movilización policial, de investigación y castrenses tras el reporte de la privación ilegal de dos personas en la calle 81 entre las calles 28 u 30 de la zona conocida como los Planes, cuando civiles armados y encapuchados descendieron de un vehículo para subir a la fuerza a los dos primos que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes e incluso una tercera persona se encontraba en el lugar, pero tras una golpiza lo dejaron retirarse.

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Ante esta situación los familiares de las victimas determinaron interponer la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para las investigaciones correspondientes y horas mas tarde la Fiscalía General del Estado, activó la ficha de búsqueda de las dos victimas.

Según el documento uno de los agraviados se trata Jesús Alexander Zamora Solís de 28 años de edad, donde la autoridad activó la alerta número 51/FDS/2026, cuyos hechos se registrar el 03/06/2026.

Con señas particulares un tatuaje en el pecho, con las letras Zamora de color negro, gladiador con casco en el brazo derecho. Al momento de la desaparición de esta persona vestía una playera color blanca, y un short color negro.

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Mientras que la segunda víctima se trata de Carlos Audomaro Solis Castro de 28 años de edad, con ficha de búsqueda número 52/FDS/2026, cuyos hechos se registraron el día de ayer luego de las 14 horas con 30 minutos.

La victima presenta señas particulares como un tatuaje en el brazo derecho las letras Chucky en el antebrazo derecho una rosa de los vientos con una flecha con tinta negra y al momento de su desaparición vestía un short de tela de color azul marino con sandalias de color blanco.