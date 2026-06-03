Reportan presunto secuestro en los “Planes" de Felipe Carrillo Puerto

El reporte de una supuesta privación ilegal de la libertad de dos masculinos, y la presencia de civiles armados en la zona de invasión conocido como los “Planes”, se registró una fuerte movilización policial, de investigación y de fuerzas federales.

De acuerdo a información preliminar que se pudo indagar se pudo conocer que cerca de las 15 horas se registró un supuesto acto delictivo, cuando sujetos armados abordaron a la fuerza a dos personas a un vehículo automotor para llevárselos con rumbo desconocido y algunos testigos alertaron a las autoridades.

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Por lo que minutos más tarde, se implementó un fuerte operativo de búsqueda de los presuntos responsables, en la zona, participando elementos de la policía municipal, elementos de la Policía de Investigación y elementos de la Guardia Nacional, quienes ingresaron a la zona de invasión conocida como los Planes, específicamente en la calle 81 entre 28 y 30.

Esta situación vino a causar alarma entre los vecinos quienes se percataron de la presencia de las autoridades ingresando en un camino accidentado donde se ubican las viviendas,

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En uno de esos inmuebles donde varias personas se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes y en forma repentina fueron sorprendidos por los supuestos delincuentes que portaban armas de fuego y obligar a dos personas subir a un vehículo para llevárselos con rumbo desconocido.

La presunta privación ilegal de la libertad, generó la reacción de las autoridades policiales y de investigación por lo que procedieron a revisar a diferentes tipos de vehículos que circulaban por la zona e incluso fue interceptado a una persona sobre la avenida Lázaro Cárdenas con calle 30, pero era ajeno a lo sucedido por lo que fue liberado.