Activan operativo de búsqueda de víctimas de secuestro en Los Planes de Felipe Carrillo Pto

Un fuerte operativo de búsqueda de las personas que fueron privados de la libertad ha iniciado en la zona de invasión conocida como Los Planes.

La coordinación de las autoridades se llevó acabo en frente de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde estuvieron presentes el colectivo de madres buscadoras "Buscando por Amor", Elementos de la Policía de Investigación, integrantes de la comisión de búsqueda Policía Municipal, Policía Estatal, Grupo Canino, y la Secretaría de la Marina.

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El objetivo del operativo es la localización de las dos perdonas que fueron privados fe la libertad el pasado miércoles luego del mediodía por parte de un supuesto comando armado, quienes lo subieron a la fuerza con rumbo desconocido.

Por lo que la mañana de hoy un fuerte operativo ha iniciado en la zona donde se registraron los hechos, mismo que ha venido a sorprender a los vecinos de la zona ante el despliegue de las fuerzas armadas y policiales que han iniciado la búsqueda de estas dos personas.