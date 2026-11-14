Hallan sin vida a un hombre de 70 años en camino de terracería detrás de primaria en Mahahual

En Mahahual se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años de edad, localizado en un camino de terracería situado detrás de la escuela primaria Vicente Hau. Las autoridades ministeriales ya investigan las circunstancias del deceso, aunque de manera preliminar se maneja la hipótesis de un posible ahogamiento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el hallazgo ocurrió durante la noche del jueves, cuando ciudadanos reportaron la presencia de una persona inmóvil en una zona de terracería ubicada en la parte posterior del plantel educativo. Tras recibir el aviso, cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para verificar la situación.

Al arribar, paramédicos encontraron a un hombre tendido boca abajo dentro de un charco de agua con una profundidad aproximada de 30 centímetros. Luego de realizar una valoración preliminar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias legales.

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La zona fue acordonada para preservar posibles indicios relacionados con el caso, mientras elementos de seguridad y personal ministerial iniciaban las primeras investigaciones. Vecinos del área observaron el despliegue de las autoridades, que permanecieron en el sitio durante varias horas recopilando información y realizando las actuaciones protocolarias.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procesamiento de la escena. Los especialistas efectuaron el levantamiento de indicios, tomaron registros fotográficos y realizaron diversas diligencias encaminadas a esclarecer lo ocurrido. Finalmente, se procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado únicamente como Jacinto, de aproximadamente 70 años de edad. Las investigaciones y los procedimientos de identificación formal continúan.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que la víctima pudo haber perdido la vida por asfixia por sumersión. De acuerdo con esta hipótesis inicial, el hombre presuntamente habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del incidente y, por razones aún no determinadas, habría caído boca abajo dentro del charco. Las condiciones del lugar y la posición en la que fue encontrado hacen que esta posibilidad sea considerada por los investigadores, aunque todavía no existe una conclusión oficial.

No obstante, las autoridades señalaron que será la necropsia y los análisis periciales los que permitan determinar con precisión las causas del fallecimiento. Asimismo, no se descarta que las investigaciones contemplen otras líneas de análisis hasta contar con resultados científicos y testimoniales que permitan reconstruir con exactitud las últimas horas de vida del hombre.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y confirmar si efectivamente se trató de una muerte accidental por ahogamiento o si existieron otros factores relacionados con el deceso.