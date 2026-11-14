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Normalistas de Hecelchakán toman casetas de Campeche para recaudar fondos; acusan falta de apoyo estatal

Alrededor de 50 estudiantes normalistas de Hecelchakán tomaron las casetas de la autopista de Campeche para cobrar peaje ante la falta de apoyos estatales; vigila la Guardia Nacional.

Por Jorge May

14 de nov de 2026

1 min

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Alrededor de 50 estudiantes normalistas de Hecelchakán tomaron las casetas de la autopista de Campeche.
Alrededor de 50 estudiantes normalistas de Hecelchakán tomaron las casetas de la autopista de Campeche. / Por Esto!

Un grupo de estudiantes normalistas de Hecelchakán tomaron el control de las casetas de cobro de la autopista de Campeche, en todos los sentidos de circulación, para recaudar recursos ante la falta de apoyos del gobierno estatal.

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Los estudiantes arribaron a las 8:00 horas de este sábado a bordo de un autobús y solicitaron cinco horas para realizar el cobro del “peaje” en la zona.

Ante esta situación, personal de Caminos y Puentes Federales dialogó con los normalistas y, posteriormente, retiró a los cajeros de las casetas.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo estarán en este lugar, aunque se logró saber que solicitaron cinco horas.

Los manifestantes señalaron que la acción responde a la falta de apoyos por parte del gobierno estatal.
Los manifestantes señalaron que la acción responde a la falta de apoyos por parte del gobierno estatal.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional se encuentran en la zona, donde únicamente mantienen labores de observación y vigilancia.

La movilización se ha desarrollado de manera tranquila sin mayor eventualidad. Son alrededor de 50 normalistas.

JGH

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