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Quintana Roo / Sucesos

Detienen a un hombre por quemar vivo a un perrito en Playa del Carmen

Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de Playa del Carmen tras presuntamente amarrar y quemar vivo a un perro en el fraccionamiento La Guadalupana; autoridades condenan el acto.

Por Gustavo Escalante

14 de nov de 2026

1 min

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La Policía Municipal detuvo a un hombre por presuntamente quemar vivo a un perro en Playa del Carmen.
La Policía Municipal detuvo a un hombre por presuntamente quemar vivo a un perro en Playa del Carmen. / Especial

La Policía Municipal de Playa del Carmen detuvo a un hombre presuntamente luego de amarrar a un perro y quemarlo hasta quitarle la vida.

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Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento La Guadalupana de esta ciudad, donde, según testigos, un sujeto llegó a la extrema crueldad animal al quitarle la vida.

El caso ha conmocionado a la población luego de que un hombre presuntamente amarrara a un perro y le prendiera fuego hasta causarle la muerte.

El Gobierno Municipal condenó los hechos, al considerarlos uno de los ataques más brutales contra la vida de un animal registrados en la ciudad.

La presidenta municipal aseguró que el caso tendrá seguimiento, al advertir que llegará hasta sus últimas consecuencias, con el fin de que se aplique la justicia contra el responsable.

Este reprobable hecho vuelve a encender las alertas por la gravedad del delito que se viene registrando en contra de los animales. Cabe recordar que en días pasados también fue detenido un hombre en el fraccionamiento Villas del Sol, también acusado de crueldad animal.

JGH

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