AFAC reporta ajustes en 193 vuelos en México por suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos

La interrupción de operaciones aéreas en Estados Unidos tuvo repercusiones en México. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que este viernes 13 de noviembre se registraron modificaciones en los itinerarios de 193 vuelos en aeropuertos nacionales, situación que afectó a un total de 18 mil 2 pasajeros.

La dependencia explicó que las afectaciones ocurrieron durante el periodo de restricciones para los despegues en territorio estadounidense. Sin embargo, después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció la reanudación de las operaciones, se prevé que los vuelos entre ambos países recuperen gradualmente sus horarios habituales.

El organismo estadounidense comunicó la reapertura de sus operaciones aéreas a las 19:44 horas, tiempo del centro de México.

Aerolíneas deberán informar sobre los nuevos horarios de vuelos

Ante los cambios en los itinerarios, la AFAC señaló que corresponde a cada aerolínea mantener informados a sus pasajeros sobre los horarios actualizados de salida y las posibles modificaciones en sus servicios.

Asimismo, indicó que los aeropuertos internacionales de México permanecerán atentos a la llegada de aeronaves procedentes de Estados Unidos, mientras se normaliza el tránsito aéreo entre ambos países.

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La autoridad mexicana anticipó que la recuperación de las operaciones será paulatina, por lo que podrían continuar los ajustes durante las siguientes horas.

Estados Unidos descarta un ataque terrorista tras la interrupción aérea

Por su parte, el gobierno del presidente Donald Trump atribuyó la interrupción de los vuelos a una falla en el sistema de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación, que ocasionó miles de retrasos en distintas rutas.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió que recuperar la normalidad tomaría tiempo.

El funcionario explicó que las autoridades intentarían reubicar la mayor cantidad posible de aeronaves durante la noche, siempre que contaran con suficientes tripulaciones. De lo contrario, los vuelos pendientes comenzarían a operar nuevamente durante la mañana siguiente.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la emergencia estuviera relacionada con un ataque terrorista o con la caída de Microsoft registrada el jueves.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: https://t.co/XpNw7iHjpT — AFAC (@AFAC_mx) November 14, 2026

Mullin aseguró que la población nunca estuvo en peligro y que las autoridades trabajaban para solucionar el problema.

Duffy detalló que los sistemas analógicos de telecomunicaciones de la FAA experimentaron una sobrecarga de datos, lo que generó inconsistencias en la información transmitida mediante sus enrutadores. Ante esta situación, las autoridades decidieron apagar el sistema como medida preventiva.

La reanudación de los vuelos permitirá comenzar el proceso de recuperación de las operaciones, aunque los pasajeros deberán mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

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