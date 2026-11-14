Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Oaxactun, en la Supermanzana 95 de Cancún, donde se vieron involucrados un automóvil particular y una motocicleta. El percance provocó la movilización de elementos de Tránsito y paramédicos, quienes brindaron atención a los afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente fue notificado al número de emergencias 911 alrededor de las 7:30 de la mañana, por lo que personal del complejo de seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de las autoridades de vialidad, así como de paramédicos de la Cruz Roja y servicios privados.

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Choque entre auto y motocicleta deja dos lesionados en cruce de avenidas de la Supermanzana 95 de Cancún

Al llegar al lugar, los elementos de Tránsito confirmaron que en el percance estaban involucrados un automóvil Kia K3, color blanco, y una motocicleta en la que viajaban dos personas, quienes resultaron con diversas lesiones tras el impacto.

Paramédicos se encargaron de valorar a los ocupantes de la unidad de dos ruedas y proporcionarles los primeros auxilios en el sitio. Sin embargo, después de revisar su estado de salud, determinaron que ambos requerían una atención médica más especializada, por lo que fueron trasladados a un hospital para continuar con su valoración y recibir el tratamiento correspondiente.

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Mientras tanto, los agentes de la Dirección de Tránsito procedieron a resguardar la zona y mantuvieron bajo vigilancia al conductor del automóvil, en espera de la llegada del perito de la misma corporación, quien se encargó de realizar las diligencias correspondientes para documentar cómo ocurrió el accidente y establecer las condiciones en las que circulaban ambas unidades antes de la colisión.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista y su acompañante transitaban sobre el carril de baja velocidad de la avenida Andrés Quintana Roo, mientras que el conductor del Kia K3 avanzaba sobre la avenida Oaxactun. Al llegar al cruce de ambas vialidades se produjo el impacto, aunque hasta el momento no se había establecido con precisión cuál de los conductores habría cometido alguna maniobra que provocara el percance.

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Durante las primeras entrevistas, las autoridades escucharon las versiones de los involucrados, quienes presuntamente ofrecieron relatos diferentes sobre la forma en que sucedieron los hechos. Esta situación complicó determinar en ese momento la responsabilidad de los conductores, por lo que el perito indicó que ambos serían puestos a disposición del Ministerio Público para que la Fiscalía General del Estado intervenga y determine lo conducente conforme a las investigaciones.

Como parte de las diligencias, tanto el automóvil como la motocicleta fueron asegurados y posteriormente retirados del lugar con apoyo de una grúa, para ser trasladados a un corralón, donde permanecerán mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes.