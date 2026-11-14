Sin agua y entre baches: Más de 40 familias de Sambulá denuncian abandono de autoridades en Campeche

Familias de la zona ejidal de Sambulá, ubicada entre el Periférico Pablo García y Montilla y el poblado de Samulá, exigen a las autoridades tanto de la comisaría, el Ayuntamiento de Campeche y el Gobierno del Estado que les repavimenten el camino lóbrego, con maleza, sin alumbrado público y con enormes baches por donde a diario pasan niños, adultos mayores y conductores de vehículos.

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Se trata de una problemática que afecta a más de 40 familias, quienes también denuncian que viven sin servicio de agua desde hace un año, cuando se dañó la bomba del tanque de abastecimiento.

Ante esta situación, vecinos se organizaron para que, con un trascabo y un volquete, limpiaran los costados del angosto y peligroso camino.

Según dicen, la comisaria ejidal Domitila Álvarez no ha querido realizar las gestiones pertinentes.

JGH