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Sin agua y entre baches: Más de 40 familias de Sambulá denuncian abandono de autoridades en Campeche

Más de 40 familias de Sambulá denuncian un año sin agua, además de baches, maleza y falta de alumbrado en el camino; vecinos realizaron labores de limpieza por su cuenta.

Por Alejandro Pech

14 de nov de 2026

1 min

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Más de 40 familias de la zona ejidal de Sambulá exigen la repavimentación urgente de su camino principal.
Más de 40 familias de la zona ejidal de Sambulá exigen la repavimentación urgente de su camino principal. / Alejandro Pech

Familias de la zona ejidal de Sambulá, ubicada entre el Periférico Pablo García y Montilla y el poblado de Samulá, exigen a las autoridades tanto de la comisaría, el Ayuntamiento de Campeche y el Gobierno del Estado que les repavimenten el camino lóbrego, con maleza, sin alumbrado público y con enormes baches por donde a diario pasan niños, adultos mayores y conductores de vehículos.

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Se trata de una problemática que afecta a más de 40 familias, quienes también denuncian que viven sin servicio de agua desde hace un año, cuando se dañó la bomba del tanque de abastecimiento.

Ante esta situación, vecinos se organizaron para que, con un trascabo y un volquete, limpiaran los costados del angosto y peligroso camino.

Según dicen, la comisaria ejidal Domitila Álvarez no ha querido realizar las gestiones pertinentes.

JGH

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