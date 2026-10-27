Camioneta choca contra poste de la CFE y provoca caos vial en el boulevard Colosio de Cancún

En las primeras horas de la mañana, un accidente que se registró en uno de los accesos del boulevard Luis Donaldo Colosio, generó un caos vial, cuando una camioneta colisionó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

El percance complicó la circulación vehicular en la zona del Distribuidor Vial Kabah-Colosio, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando empezaba a incrementarse el tráfico.

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El conflicto vial fue ocasionado por el conductor de una camioneta, quien perdió el control por la cinta asfáltica mojada por una llovizna, con lo que derrapó en la curva que sirve de incorporación de la avenida Kabah hacia el boulevard Luis Donaldo Colosio, en donde impactó un poste de concreto.

Por este motivo, la circulación se registró solo por un carril, lo que generó un embotellamiento en la circulación procedente de la avenida Kabah y afectó también los cruces con las avenidas Huayacán, Cancún y Nichupté, vialidades que registraron también un caos vial.

Después de una hora, el vehículo accidentado fue retirado del lugar por una grúa, con lo que se restableció la circulación, aunque ya se habían formado largas filas de vehículos.