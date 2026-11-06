Catean call center de la plaza Punta Tulum en Cancún; reportan aseguramiento de presuntas drogas

Elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con agentes de la Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano, cumplimentaron una orden de cateo en un establecimiento ubicado en la plaza comercial Punta Tulum, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la Supermanzana 57 de Cancún, como parte de una carpeta de investigación iniciada por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La diligencia se llevó a cabo luego de que la Fiscalía General del Estado iniciara las investigaciones correspondientes para obtener una orden judicial que permitiera ingresar y revisar las instalaciones, las cuales inicialmente eran objeto de indagatorias por una posible actividad relacionada con la venta de sustancias ilícitas.

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Sin embargo, al ingresar al inmueble, las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba como un centro de atención telefónica, conocido como call center, donde presuntamente se ofrecían paquetes vacacionales, además de otros productos y servicios mediante llamadas telefónicas.

Durante el operativo, elementos de la Policía de Investigación, acompañados de peritos especializados y binomios caninos, realizaron una inspección detallada de las diferentes áreas del establecimiento, con el objetivo de localizar indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados.

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Como resultado de la revisión, trascendió el aseguramiento de varios envoltorios que contenían presuntas sustancias ilícitas. No obstante, hasta el momento no se había determinado oficialmente el tipo de sustancia ni la cantidad que fue localizada, por lo que será necesario esperar los resultados de los análisis periciales para conocer con precisión el contenido de lo asegurado.

Mientras se desarrollaban las diligencias en el interior del establecimiento, personal de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Ejército Mexicano permaneció en los alrededores de la plaza comercial, donde estableció un perímetro de seguridad para resguardar el inmueble y garantizar las condiciones necesarias para que los agentes investigadores y peritos pudieran realizar su trabajo.

Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el establecimiento quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos colocaron los sellos oficiales correspondientes en los accesos del inmueble, con la identificación de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

El local quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que tendrá la responsabilidad de continuar con la integración de la carpeta de investigación, analizar los indicios encontrados y determinar si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad penal relacionada con los hechos.

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Por su parte, los agentes de investigación continuarán con las indagatorias para recabar información, revisar los elementos asegurados y aportar nuevas evidencias que permitan esclarecer las actividades que se desarrollaban en este establecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de alguna persona durante el cateo, ni han confirmado que hubiera trabajadores o encargados dentro de las instalaciones al momento de realizarse la diligencia.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de dar a conocer los resultados de los análisis periciales y los avances de la investigación, así como de determinar la situación jurídica del inmueble y de las posibles personas relacionadas con este caso.