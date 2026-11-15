Detienen a sujeto por presuntamente provocar fuga de gas en Villas del Sol de Playa del Carmen

Un despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró en la calle Canoras 11, detrás del segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen, tras reportarse una presunta fuga de gas al interior de un domicilio.

De acuerdo con información preliminar, el incidente habría sido provocado por un hombre que se encontraba dentro de la vivienda y que presuntamente abrió la válvula de un tanque de gas, lo que ocasionó que el combustible comenzara a escapar y generara una situación de riesgo para los habitantes de la zona.

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Ante el reporte, elementos de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y detuvieron al presunto responsable, quien fue trasladado en la patrulla con número económico 82-170, mientras se realizaban las maniobras para atender la emergencia.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos intervino para controlar la fuga y evitar mayores riesgos. La situación fue reportada como controlada, sin que hasta el momento se tenga información sobre personas lesionadas o daños materiales.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones sobre lo ocurrido.