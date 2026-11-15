Sequía provoca pérdidas en cultivos de maíz en Rancho Sosa

En la comunidad de Rancho Sosa, este año fue malo para la siembra de maíz, pues la gran cantidad de cultivos se siniestraron por la prolongada e intensa sequía, aunado a que no llovió lo suficiente entre los meses de junio y agosto, y por cada hectárea se obtendría en promedio entre 300 y 400 kilos del grano, consideró José Alfredo Caamal Moo, agente municipal, quien dijo que la inversión por cada hectárea sería de unos 12,000 pesos.

En entrevista vía telefónica, la autoridad de ese poblado y también productor señaló que no sabe con exactitud cuántas hectáreas se sembraron en ese ejido y cuántas hectáreas resultaron siniestradas, pues esa información la tiene el comisario ejidal Pedro Caamal Chablé, pero indicó que este 2026 fue un mal año para la actividad agrícola en esa comunidad.

“No tengo la información precisa de los datos de hectáreas sembradas ni cuántas hectáreas se siniestraron, pero sí fue un mal año para el cultivo de maíz por falta de lluvia y la intensa sequía”, expuso.

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Caamal Moo mencionó que, en lo personal, él sembró 15 hectáreas de maíz, por las cuales gastó unos 12,000 pesos, haciendo un total de 180,000 pesos en la superficie sembrada que él trabajó en el periodo de primavera-verano 2026, cultivo y dinero invertido que quedó prácticamente perdido.

“Yo estaría sacando entre 300 o 400 kilos por cada hectárea, que es muy poco”, expresó el agente municipal.

Por otro lado, Abraham Venegas Escamilla, director de Desarrollo Social, Rural y Fomento Económico del Ayuntamiento, informó que el registro que la dependencia a su cargo tiene es de 1,500 hectáreas siniestradas al corte del mes de julio, que corresponde a la primera siembra del periodo primavera-verano 2026.

Mencionó que, de acuerdo con el reporte, la mayoría de las pérdidas en los cultivos de maíz están principalmente en la región centro del municipio, y también en la región e inmediaciones de Dzibalchén e Iturbide, así como en las comunidades que están alrededor de la cabecera municipal.

Señaló que posiblemente se incremente la superficie siniestrada porque el corte que él tiene es de la primera siembra, ya que en el mes de agosto los campesinos sembraron por segunda ocasión y ahí sí les fue no tan bien, pero mejor, aunque también hubo algunas pérdidas.

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Agregó que el reporte que él tiene es que en la región de Bolonchén de Rejón les fue más o menos a los productores; hubo regular cosecha y por eso los campesinos de esa zona no están reportando siniestros a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a comparación de los campesinos de la región de Dzibalchén, Iturbide y de la zona centro del municipio, en donde sí hubo siniestros de la primera siembra.