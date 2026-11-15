Auto queda al borde de una zanja de la CFE en la colonia David Gustavo Gutiérrez de Chetumal

Un automóvil particular quedó al borde de una zanja abierta por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), muy temprano en la mañana de este domingo, en la colonia David Gustavo Gutiérrez. El percance no dejó personas lesionadas y requirió la presencia de personal de Tránsito y de peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hecho se registró sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con la avenida San Salvador, donde un vehículo Attitude de color blanco salió de su trayectoria y terminó junto al área intervenida. Los datos recabados en el sitio indican que el conductor habría perdido el control de la unidad por una posible falta de precaución al volante.

Los ocupantes del automóvil lograron descender por sus propios medios y no requirieron atención médica. El saldo material se redujo a daños leves en la estructura del vehículo, que no llegó a caer a la excavación, por lo que el episodio no pasó de un fuerte susto.

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Tras el reporte, elementos del Departamento de Peritos en Hechos de Tránsito de la SSC acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer el deslinde de responsabilidades. Una vez concluido el peritaje, se dispuso el traslado de la unidad a un corralón, conforme al procedimiento habitual en este tipo de percances.

La zanja forma parte de trabajos de mantenimiento a cargo de la CFE en esa zona de la ciudad. De acuerdo con lo informado por vecinos, la señalización instalada en el área resultaba poco visible, particularmente en las primeras horas del día, cuando la luz natural es escasa. Ante ese señalamiento, elementos de la Dirección de Tránsito se encargaron de reforzar la visibilidad del punto con el fin de prevenir nuevos percances. Hasta el momento, la CFE no ha dado a conocer un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

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Las obras en la vía pública representan un riesgo para automovilistas y peatones, sobre todo en cruces de circulación constante y en horarios de poca visibilidad. En esta ocasión, la cercanía entre el vehículo y la excavación hizo que un percance de daños menores pudiera haber tenido consecuencias de mayor gravedad, por lo que la correcta señalización de los trabajos resulta determinante para evitar hechos similares.