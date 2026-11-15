Camión cañero sin señalamientos pone en riesgo a vecinos de la colonia Cañaveral

Un camión cañero sin sus respectivos preventivos y señalamientos se ha convertido en un peligro ante varios accidentes ocurridos hasta ahora, ninguno de gravedad, en Champotón.

El problema se origina sobre la calle Isabel la Católica, entre la calle La Pinta, en la colonia Cañaveral.

Tras un recorrido por el lugar, se constató la presencia de la arcaica unidad, donde algunos moradores consideraron que deberían colocarle al menos preventivos para evitar una desgracia.

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Argenis Poot Aguilar consideró que las autoridades policiales deberían intervenir para dar una solución a este problema, antes de que ocurra una desgracia.

Sin minimizar el tema, Argenis comentó que solo han ocurrido dos accidentes en la zona: “Ya se estrellaron dos motos; afortunadamente, hasta el momento, nadie ha perdido la vida. No hay que esperar a que eso suceda”, explicó.

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Otros más esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, todo ello para prevenir una desgracia mayor.