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Yucatán / Mérida

Celebran tradicional vaquería en honor a la Virgen de Belén en Caucel Pueblo

Jóvenes y adultos participaron en esta festividad yucateca que combina el fervor religioso, la jarana y la gastronomía tradicional.

Por Redacción Por Esto!

15 de nov de 2026

1 min

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Habitantes participaron en la tradicional vaquería en honor a la Virgen de Belén, con música, trajes regionales y convivencia
Habitantes participaron en la tradicional vaquería en honor a la Virgen de Belén, con música, trajes regionales y convivencia / Luis Pérez

La vaquería, máxima expresión del folclore y la identidad yucateca, volvió a cobrar vida este domingo en Caucel Pueblo, donde jóvenes y adultos se reunieron para honrar a la Virgen de Belén.

Esta celebración, cuyas raíces se remontan a las antiguas fiestas de las haciendas ganaderas, inició con una caminata comunitaria desde la parroquia hasta la comisaría municipal.

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Al ritmo de la jarana y portando con orgullo el traje regional, los pobladores mantuvieron vigente una herencia que une el fervor religioso con el arte popular, en torno a una imagen rodeada por la mística leyenda local de cambiar de lugar cada año tras su antiguo hallazgo en un pozo.

La jornada concluyó con la tradicional convivencia gastronómica, donde los asistentes compartieron tacos de cochinita pibil para fortalecer los lazos de esta comunidad meridana.

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