Una manta con una amenaza a su integridad física contra Julio Castillo, candidato a ocupar la Secretaría General del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, fue localizada durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, en las inmediaciones de sus oficinas en Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una tela en la que fue escrito un mensaje intimidatorio dirigido directamente al aspirante a líder de los martillos.

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El mensaje contenía insultos y amenazas directas hacia Julio Castillo, además de advertirle que dejara de involucrarse en asuntos ajenos.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y hacerse cargo de la manta.

Hasta el momento, no se ha informado el inicio de investigaciones relacionadas a los hechos o la detención de responsables.