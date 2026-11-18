Los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, exigieron a la Cámara de Diputados acelerar el nombramiento de una nueva presidenta del INE mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas, ante la crisis institucional provocada por los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 18 de noviembre de 2026, los exfuncionarios advirtieron que las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones públicas han afectado la credibilidad del organismo encargado de organizar las elecciones.

José Woldenberg leyó un pronunciamiento suscrito por 20 exconsejeras y exconsejeros electorales, quienes solicitaron al Poder Legislativo garantizar un proceso de designación basado en la experiencia, capacidad profesional e independencia.

Exconsejeros piden nueva presidenta del INE antes de elecciones de 2027

Woldenberg sostuvo que los señalamientos de presunta corrupción han colocado al Instituto ante una crisis de confianza cuando el proceso electoral de 2027 ya está en marcha.

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"No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad", señaló.

El exconsejero presidente pidió que el nombramiento de la próxima titular del INE cuente con el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Asimismo, planteó la posibilidad de modificar la integración del Consejo General para fortalecer la confianza en las decisiones del organismo.

Luis Carlos Ugalde advierte sobre riesgos de prolongar presidencia provisional

Luis Carlos Ugalde consideró que mantener durante un periodo prolongado una presidencia provisional podría profundizar el deterioro institucional.

El expresidente del IFE afirmó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de nombrar a una persona con experiencia, liderazgo y capacidad para construir acuerdos.

También mencionó una encuesta que, según explicó, registra un 59% de confianza ciudadana en el INE, por lo que consideró posible recuperar la credibilidad de la institución mediante decisiones oportunas.

Lorenzo Córdova pide investigar irregularidades y reconstruir confianza

Por su parte, Lorenzo Córdova señaló que deben investigarse los presuntos actos de corrupción y determinarse las responsabilidades correspondientes.

El expresidente del INE distinguió entre la concentración histórica de proveedores de materiales electorales y los posibles conflictos de interés relacionados con contrataciones durante la administración reciente.

También advirtió que el INE y el Tribunal Electoral enfrentan vacantes en sus órganos de dirección, situación que consideró inconveniente para la organización de los próximos comicios.

Alertan sobre pérdida de personal especializado del INE

Leonardo Valdés destacó que la designación de una nueva presidenta debe acompañarse del fortalecimiento de la Junta General Ejecutiva y del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Woldenberg también expresó preocupación por la salida de personal especializado, debido a que estos trabajadores acumulan experiencia en la organización de elecciones.

Finalmente, los cuatro exconsejeros coincidieron en que la recuperación de la confianza en el INE requiere acuerdos políticos, investigaciones sobre las irregularidades denunciadas y una integración institucional que garantice la organización de las elecciones de 2027.

IO