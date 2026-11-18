Un hecho de alto impacto se registró al mediodía de este miércoles sobre la avenida Eucalipto, en el fraccionamiento Villas Otoch, en la Supermanzana 247 de Cancún, donde tres hombres de entre 25 y 30 años fueron localizados sin signos vitales al interior de una camioneta, luego de un incidente en el que se reportaron alrededor de 30 detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Mazda CX-5, de color rojo, cuando aparentemente fueron interceptadas por sujetos armados que se desplazaban en otro vehículo. Los agresores habrían realizado múltiples detonaciones contra la unidad, para posteriormente retirarse del sitio.

Los estruendos alertaron a los habitantes de la zona, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Ante el reporte, personal del complejo de seguridad C5 activó los protocolos de Código Rojo, lo que permitió movilizar a corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, así como a paramédicos.

Noticia Destacada FGE investiga posible vínculo con narcomenudeo en ataque armado de la Supermanzana 247 de Cancún

A su llegada, los primeros respondientes confirmaron que los tres ocupantes de la camioneta ya no contaban con signos vitales. Las víctimas permanecían en diferentes posiciones dentro del vehículo: una viajaba en el asiento del conductor, otra en el del copiloto y una tercera en la parte posterior.

De manera preliminar, se informó que el conductor vestía una playera azul y pantalón de mezclilla; el copiloto llevaba una playera negra y pantalón de mezclilla, mientras que el tercer ocupante portaba una prenda negra de manga larga. Asimismo, trascendió que una de las víctimas podría ser de nacionalidad extranjera, aunque esta información tendrá que ser corroborada mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

Durante las primeras diligencias también surgieron datos sobre el posible recorrido de la camioneta antes del incidente. Extraoficialmente, se indicó que la unidad habría sido observada sobre la carretera de acceso a Cancún, por lo que existe la posibilidad de que sus ocupantes llegaran procedentes de otro municipio de Quintana Roo.

Otra de las líneas preliminares apunta a que las víctimas posiblemente eran seguidas desde antes de llegar al sitio donde ocurrió el incidente. Incluso, entre las primeras hipótesis se contempla que los ocupantes de la camioneta habrían llegado a Cancún con la intención de participar en alguna actividad delictiva y que presuntamente fueron ubicados por integrantes de un grupo contrario, lo que habría derivado en la agresión. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será parte de las investigaciones..

De igual manera, trascendió que durante la revisión de la camioneta Mazda CX-5 habrían sido encontradas armas de fuego; no obstante, hasta el momento tampoco existe información oficial que confirme el hallazgo.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para procesar la zona, recabar indicios y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Posteriormente, las tres personas fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecen en calidad de desconocidas hasta que se logre establecer sus identidades.

Las autoridades ministeriales deberán determinar si las víctimas tenían algún vínculo con actividades delictivas, cuál fue el motivo de la agresión y quiénes participaron en el incidente. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que la Fiscalía investiga lo ocurrido.