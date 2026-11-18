Habitantes de Nuevo San Antonio Ebulá, en el municipio de Campeche, protestaron para exigir la destitución del agente municipal, a quien acusaron de mantener en el abandono a la comunidad, desatender las necesidades de sus habitantes e intentar remover arbitrariamente a la persona encargada de atender la Casa de Salud, con el propósito de imponer a alguien cercano a él y al tesorero.

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Durante la manifestación, los inconformes lanzaron consignas contra la autoridad auxiliar y exigieron también la salida del tesorero, al considerar que ambos han antepuesto intereses personales a las necesidades de la población. La tensión escaló a tal grado que el agente municipal tuvo que salir huyendo del lugar, no sin antes comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de la Policía Estatal, al calificar lo ocurrido como un disturbio.

El agente municipal salió huyendo del lugar y solicitó apoyo de la Policía Estatal mediante el 911. / Alejandro Balan

Juana Paula López Fernández, Rosa María Aké Brito, Mayra Guadalupe Bacab Que y Gerardo Cahuich denunciaron que el agente pretende sacar de sus funciones a Yesenia Beatriz Tucuch, quien atiende la Casa de Salud, pese a que recientemente fue supervisada por personal de la institución y, aseguraron, no le encontraron irregularidades en su desempeño. Señalaron que el conflicto surgió luego de que la autoridad pretendiera obligarla a firmar documentos sin encabezado, incluso una hoja en blanco, además de exigirle que registrara su entrada y salida bajo condiciones que, afirmaron, nunca se habían establecido.

Los pobladores sostuvieron que detrás de esta presión estaría el interés de colocar a Andrea, persona allegada al agente municipal y al tesorero. También acusaron que la autoridad no se ocupa de necesidades básicas de la comunidad, como la limpieza de espacios públicos, el mantenimiento del parque, las calles y el pago del servicio eléctrico de la Casa de Salud, mientras presuntamente concentra sus actividades en organizar festejos.

Advirtieron que podrían cerrar el camino de acceso si las autoridades no atienden sus demandas. / Alejandro Balán

Aseguraron que Nuevo San Antonio Ebulá permanece en condiciones de abandono, con calles deterioradas, transporte deficiente y suministro irregular de agua potable, que en ocasiones llega apenas durante una hora. Por ello, demandaron la intervención de las autoridades municipales y estatales para sustituir al agente y al tesorero por personas responsables, imparciales y comprometidas con la comunidad.

Advirtieron que, de no recibir respuesta a sus demandas, podrían radicalizar sus acciones de protesta, incluso con el cierre del camino de acceso, pues insistieron en que no buscan generar violencia, sino recuperar condiciones dignas de vida y representación comunitaria.

JGH