Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la separación de Jose Eduardo Derbez y Paola Dalay, aunque todo parecía indicar que se estaba calmando la situación, una nueva polémica surge a su alrededor. Ahora se ha revelado un supuesto pleito entre Paola y Victoria Ruffo.

Recordemos que, fue el pasado 1 de noviembre cuando se dio a conocer que Jose Eduardo Derbez y la modelo tomaron la decisión de separarse, aunque lo hicieron de una manera muy tranquila, han salido a la luz algunas situaciones que podrían complicar todo.

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¿Existe un problema entre Victoria Ruffo y Paola Dalay?

Por medio del programa "Con Permiso", "Pepillo" Origel reveló que Victoria Ruffo dio varios regalos a la pequeña Tessa, pero la modelo nunca se lo puso.

“Victoria quería mucho a la niña, entonces le compraba el vestidito, los aretitos, la pulserita, todo le compraba porque era su adoración, pues nunca le vio nada, ni siquiera un suétercito de los que le dio”

Ante esto, Victoria Ruffo decidió cuestionarle el motivo y solo obtuvo largas, incluso después se enteró que los regalos estaban guardados, lo que molestó a la actriz de telenovelas.

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“Le preguntaba (Victoria Ruffo a Paola Dalay): ‘Oye, ¿por qué no le pones el suétercito rosa que le regalé el otro día?’, y ella le decía: ‘Ahí están guardados’. Nunca se los ponía"

Hasta el momento, ninguna de las dos ha comentado algo al respecto, por lo que no se sabe si esta versión de los hechos es verdadera o solo se trata de un rumor que ha tomado mucha fuerza.

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