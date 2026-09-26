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Fiscalía investiga aparición de dos mantas con amenazas en Campeche; una menciona el penal de Kobén

Dos mantas con amenazas fueron localizadas en Imí I y Jardines, en Campeche; los mensajes mencionan venta de drogas, cobro de piso y el penal de Kobén.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de sept de 2026

1 min

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1. La Fiscalía investiga su origen y la posible relación con las actividades delictivas mencionadas.
1. La Fiscalía investiga su origen y la posible relación con las actividades delictivas mencionadas. / Dismar Herrera

Una fuerte movilización policial se registró en dos sectores de la ciudad derivado del hallazgo de dos mantas que amenazaban a presuntos distribuidos de droga; las autoridades recuperaron los mensajes, pero no lograron dar con los responsables.

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Una de las mantas fue localizada sobre la avenida Benito Juárez, en Imí I, donde el texto estaba dirigido a personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de narcóticos, así como con el cobro de piso. El contenido también hacía referencia a que estas acciones estarían siendo coordinadas desde el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

Minutos más tarde, una segunda manta fue localizada en la colonia Jardines, la cual contenía señalamientos y amenazas similares a la primera.

Las lonas fueron colocadas por personas desconocidas y descubiertas poco después por transeúntes de la zona. Tras ser retiradas por los agentes, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar a los responsables, esclarecer el origen de los textos y determinar si guardan relación con grupos delictivos locales.

JGH

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