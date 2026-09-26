Fiscalía investiga aparición de dos mantas con amenazas en Campeche; una menciona el penal de Kobén

Una fuerte movilización policial se registró en dos sectores de la ciudad derivado del hallazgo de dos mantas que amenazaban a presuntos distribuidos de droga; las autoridades recuperaron los mensajes, pero no lograron dar con los responsables.

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Una de las mantas fue localizada sobre la avenida Benito Juárez, en Imí I, donde el texto estaba dirigido a personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de narcóticos, así como con el cobro de piso. El contenido también hacía referencia a que estas acciones estarían siendo coordinadas desde el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

Minutos más tarde, una segunda manta fue localizada en la colonia Jardines, la cual contenía señalamientos y amenazas similares a la primera.

Las lonas fueron colocadas por personas desconocidas y descubiertas poco después por transeúntes de la zona. Tras ser retiradas por los agentes, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar a los responsables, esclarecer el origen de los textos y determinar si guardan relación con grupos delictivos locales.

JGH