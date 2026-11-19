Julio Castillo, aspirante de la planilla dorada para ser dirigente de Sindicato de Taxistas de “Andrés Quintana Roo” de Benito Juárez interpuso ante la Fiscalía General del Estado una denuncia luego de que la colocaran mensajes amenazantes, mientras se encuentra en pleno cierre de campaña.

En entrevista con POR ESTO!, Castillo indicó que “ayer tuve una amenaza muy fuerte por primera vez en mi vida en Cancún, es la primera vez que tengo una amenaza de este tipo”.

Noticia Destacada Amenazan a Julio Castillo a días de concluir campaña por la dirigencia del sindicato de taxistas de Cancún

Agregó que el motivo de estos mensajes que le lanzaron en unas mantas es que está tocando intereses sindicales; sin embargo “nada nos va a detener”.

Aclaró que no se está metiendo en ningún otro tema, que lo único que está planteando es propuestas y ser muy frontales contra la administración del sindicato.

“Es raro que hoy haya una amenaza de muerte por una cúpula del poder que no quiere ser auditado, que no quiere perder el poder”, subrayó.

Aseguró que él no ve a nadie más detrás de esta amenaza que a la propia administración del sindicato de Cancún.

Señaló que ellos como taxistas en materia de inseguridad “hemos sido víctima al igual que todos los ciudadanos”.