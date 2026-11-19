El proyecto de Ley de Ingresos 2027, aprobado por el Cabildo de Isla Mujeres, contempla una recaudación de mil 119.4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.7 por ciento respecto a los mil 59.1 millones de pesos proyectados para el ejercicio fiscal que está por concluir.

Sin embargo, durante la aprobación del documento, los regidores no dieron a conocer el monto destinado a inversión pública ni precisaron cuántas acciones de vivienda se contemplan para la Zona Continental, donde persiste un rezago habitacional. Esto ocurre en un contexto en el que fueron clausuradas alrededor de 50 viviendas en construcción y cuyos propietarios han solicitado flexibilizar la postura de las autoridades para reanudar las obras.

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Desde 2021, las proyecciones de ingresos del municipio han sido superadas al cierre de los ejercicios fiscales. De acuerdo con el informe correspondiente al tercer trimestre de 2026, la recaudación pasó de 464.9 millones de pesos en 2021 a una estimación de mil 150 millones de pesos para el cierre de este año.

Por su parte, las regidoras Margarita Briceño y Bellamar Garrido señalaron que la Ley de Ingresos 2027 no contempla aumentos al impuesto predial para las colonias populares, por lo que se mantendrá el esquema de cobro vigente desde 2021.