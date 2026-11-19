El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) revocó la licencia de servicio público al conductor del taxi con número económico 0737, luego de que fuera señalado por presuntas conductas inapropiadas contra estudiantes de una preparatoria en Cancún, caso que fue denunciado en redes sociales.

A través de un comunicado emitido este 19 de noviembre, la dependencia informó que, tras conocer el reporte ciudadano sobre la conducta del operador, aplicó la sanción correspondiente, por lo que este ya no podrá trabajar como prestador del servicio público de transporte.

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El IMOVEQROO calificó como inaceptables este tipo de comportamientos y señaló que dará seguimiento al proceso legal correspondiente, además de colaborar con las autoridades competentes. También reiteró que los operadores tienen la responsabilidad de respetar la dignidad y garantizar la seguridad de las personas usuarias.

El caso se dio a conocer luego de que estudiantes de una preparatoria denunciaran que el taxista presuntamente las acosó mientras les ofrecía un servicio. De acuerdo con los mensajes difundidos, el conductor les habría ofrecido llevarlas gratis y posteriormente les propuso trasladarse a otro lugar, situación que les provocó incomodidad.

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Las jóvenes señalaron que rechazaron la propuesta y se retiraron del sitio al percatarse de que varias combis transitaban por la zona. Asimismo, compartieron una fotografía de la unidad para identificar al operador.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante el Sindicato de Taxistas de Cancún.

Por su parte, el IMOVEQROO exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad en el transporte público mediante su chatbot, al número 983 185 3403.