La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios de Bélgica firmaron un Memorándum de Entendimiento para ampliar la cooperación en regulación sanitaria y fortalecer el acceso a insumos médicos seguros y eficaces.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el instrumento permitirá intercambiar información técnica, científica y regulatoria relacionada con medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.

El acuerdo fue firmado de manera remota por el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, y el administrador general de la agencia belga, Hugues Malonne.

¿Qué contempla el acuerdo entre Cofepris y Bélgica?

La cooperación incluye acciones conjuntas en farmacovigilancia y tecnovigilancia, así como intercambio de criterios utilizados para evaluar productos sanitarios.

También contempla colaboración en la verificación de establecimientos que participan en distintas etapas de la cadena de suministro, análisis de laboratorio y programas de capacitación.

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El objetivo es compartir experiencias regulatorias y fortalecer las capacidades de ambas instituciones para evaluar la seguridad, calidad y eficacia de los productos médicos.

México busca fortalecer innovación y ensayos clínicos

La firma se realizó en el marco de la tercera Mesa Redonda Biofarmacéutica Belga-Mexicana y de la Mesa de e-Salud y Telemedicina, celebradas en la Residencia de la Embajada de Bélgica en México.

Durante los encuentros se analizaron oportunidades de cooperación en producción sanitaria, ensayos clínicos, innovación tecnológica y salud digital.

Las autoridades también abordaron la posibilidad de aprovechar mejores prácticas regulatorias internacionales y mecanismos vinculados con la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea.

Cofepris apuesta por cooperación regulatoria internacional

La Secretaría de Salud señaló que el memorándum busca ampliar la convergencia regulatoria entre México y Bélgica y facilitar el intercambio de conocimientos entre ambas agencias.

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Bélgica formalizan cooperación y convergencia regulatoria: impulsan proyectos productivos en insumos para la salud". https://t.co/ViFK1L5QXp https://t.co/PyUSmhhorJ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 19, 2026

En el encuentro participaron representantes gubernamentales y del sector salud, entre ellos el embajador de Bélgica en México, Patrick Herman, y el embajador mexicano en Bélgica y representante ante la Unión Europea, Esteban Moctezuma Barragán.

La cooperación también busca fortalecer la toma de decisiones regulatorias y las capacidades técnicas relacionadas con medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.

IO