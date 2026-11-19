El pasado 18 de noviembre, Pablo Lyle celebró su cumpleaños número 40 dentro de prisión, sin embargo; su hermano, Jorge Lyle, ha generado revuelo en redes sociales al publicar un mensaje que alude a la inminente conclusión de la condena del intérprete en Estados Unidos.

Fue por medio de sus redes sociales que el hermano de Pablo realizó una publicación haciendo alusión a la salida del actor. La fotografía compartida generó gran revuelo entre los seguidores de Pablo y su familia, mismos que ya esperan la fecha de salida del actor que tendrá lugar a finales de este año.

Noticia Destacada Adelantan fecha de salida de Pablo Lyle; este día saldrá el actor mexicano

¿Cuándo será la salida de Pablo Lyle de prisión?

La tarde del miércoles 18 de noviembre, con motivo del onomástico del actor, Jorge Lyle compartió en sus historias de Instagram una fotografía del recuerdo en la que ambos aparecen entrenando frente al espejo de un gimnasio. La imagen fue acompañada por el texto: "Feliz cumpleaños hermano!!!! Cuenta regresiva. TikTok".

Aunque la publicación de su hermano funcionó como un guiño sobre la recta final del proceso que vive actualmente Pablo, los registros del sistema penitenciario de Florida establecen formalmente el 29 de diciembre de 2026 como el día en que Lyle concluirá su sentencia de cinco años de cárcel.

Hermano de Pablo Lyle referencia salida del actor de prisión. / Instagram: jorgelyle

El adelanto de varios meses en su fecha de egreso responde a factores contemplados en la legislación estatal de Florida: el cómputo del tiempo que el actor permaneció bajo arresto domiciliario con grillete electrónico en Miami-Dade antes de recibir su fallo definitivo, y la acumulación de reducciones administrativas por buena conducta y participación en actividades penitenciarias.

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