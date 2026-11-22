La Fiscalía General del Estado, dio a conocer en las ultimas horas, sobre la desactivación de la ficha de búsqueda de Dorian Venustiano Dzul pool, conocida como Jessica Laskuray, en la ficha de búsqueda desactivada se podía apreciar la leyenda localizada en color naranja.

Como se dio a conocer la entrenadora trans fue privada de la libertad el pasado 11 de noviembre en la comunidad de Polyuc, cuando se encontraba entrenando junto con varias mujeres, en el domo deportivo de la comunidad, lugar donde llegaron un grupo de civiles armados a bordo de dos vehículos para llevársela con rumbo desconocido.

Por lo que tras el paso de diez día, pudoser localizada, y hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado, no dieron mayor detalle de la localización de esta persona y tampoco se ha dado a conocer de las condiciones en que fue encontrada, y tampoco se ha dicho en donde fue sido localizada.