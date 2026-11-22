El senador Gerardo Fernández Noroña denunció haber sido víctima de una agresión la noche del sábado 21 de noviembre, mientras caminaba por el centro de la ciudad de Oaxaca, donde presuntamente fue insultado y perseguido por un grupo de hombres.

A través de sus redes sociales, el legislador relató que el incidente comenzó cerca del templo de Santo Domingo, cuando pasó frente a una mezcalería y uno de los presentes lo reconoció y comenzó a gritarle insultos.

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Según su versión, una de sus acompañantes, identificada como Emma, regresó para acercarse al grupo, pero uno de los sujetos intentó agredirla. Posteriormente, los hombres los siguieron por la calle 5 de Mayo hasta el hotel Quinta Real, donde buscaron apoyo en la recepción.

Noroña aseguró que resultó lastimado de la mano izquierda, la cual había sufrido una fractura anteriormente. También señaló que sus acompañantes Emiliano y Emma fueron agredidos durante el altercado.

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El senador identificó a David Zepeda de Hoyos como el presunto agresor principal y afirmó que solicitaron la intervención de la Policía, aunque, de acuerdo con su testimonio, los elementos tardaron en actuar.

Finalmente, atribuyó lo ocurrido al ambiente de violencia política y sostuvo que las diferencias ideológicas no justifican las agresiones físicas. Añadió que el hotel también presentaría una denuncia por los hechos ocurridos en sus instalaciones.