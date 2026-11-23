Gabriel "N", de 38 años y originario de Cuba, fue detenido por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de un hombre identificado como Javier, en Playa del Carmen.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió en la colonia Nicté Ha, cuando la víctima caminaba junto a su pareja sentimental y se percató de que dos sujetos los seguían a bordo de una motocicleta.

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Posteriormente, un automóvil Nissan gris se acercó y de él descendieron dos hombres, uno de ellos presuntamente Gabriel "N", quien disparó en dos ocasiones contra el agraviado y lo lesionó en el lado derecho de la cabeza.

Tras el ataque, los responsables huyeron a bordo del mismo vehículo. La Fiscalía señaló que el móvil de la agresión habría sido de carácter pasional.

Gabriel "N" fue puesto a disposición de un juez de control, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.