El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de Nvidia de reincorporar a Jensen Huang como director ejecutivo (CEO) y aseguró que el gobierno estadounidense no cuenta con pruebas de que el empresario haya cometido alguna conducta ilegal.

A través de dos publicaciones en Truth Social, este lunes 23 de noviembre, el mandatario respaldó la determinación del consejo de administración de la compañía tecnológica, que aprobó por unanimidad el regreso de Huang a sus funciones.

Trump destacó que el liderazgo del empresario resulta importante para el desarrollo de Nvidia y para la economía estadounidense.

¿Qué dijo Trump sobre el regreso de Jensen Huang a Nvidia?

El presidente estadounidense calificó como correcta la decisión del consejo de administración y sostuvo que Huang tiene un papel relevante en el futuro de la empresa.

"El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la compañía, sino también de la economía estadounidense", expresó.

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Asimismo, Trump aseguró que la fiscal general de Estados Unidos confirmó que el gobierno no posee pruebas de que Huang haya participado en actividades ilegales.

El mandatario también afirmó que las autoridades estadounidenses no tienen motivos para considerar que la reincorporación del directivo represente una amenaza para la seguridad nacional.

Trump pide a Nvidia continuar investigación sobre controles de exportación

Pese a su respaldo a Huang, el presidente estadounidense señaló que Nvidia debe mantener su investigación interna sobre el cumplimiento de las restricciones comerciales y los controles de exportación establecidos por Estados Unidos.

Trump sostuvo que estas revisiones son necesarias para garantizar que la empresa cumpla sus obligaciones legales y contribuya a la protección de la seguridad nacional.

En sus mensajes, el mandatario también describió a Huang como un patriota estadounidense y expresó sus felicitaciones al empresario, al consejo de administración y a la compañía.

"¡Felicitaciones a Nvidia por haber tomado lo que considero una decisión absolutamente excelente!", escribió en una segunda publicación.

El respaldo presidencial se produjo después de que Nvidia anunciara la reincorporación inmediata de Huang como presidente, CEO y miembro de su consejo de administración, tras recibir aportaciones de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

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