Arranca una nueva semana dentro de La Granja VIP, la cual llega con mucha tensión y polémica entre los granjeros, quienes fueron sorprendidos por la inesperada eliminación de Bebeshita, quien no tuvo el apoyo de los fans para seguir en el reality.

Mientras que, Niurka Marcos, Kevyn ‘Bicolor’, ‘Mono’ Osuna y Manelyk González, fueron los granjeros salvados por los fans de La Granja VIP, ahora las cosas van a ponerse muy intensas, ya que este lunes se va a revelar al Capataz de la semana y al primer nominado.

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¿Quién va a ser el Legado de Bebeshita en La Granja VIP?

Tras confirmarse la eliminación de Bebeshita, la influencer va a tener una última jugada que va a sorprender a los granjeros, nos referimos a su Legado, quien sea el seleccionado va a ser el primer nominado de la semana y va a estar en riesgo de salir el próximo domingo de La Granja VIP.

Por el momento, todavía no existe un nombre confirmado, pero los fans en redes sociales, han comenzado a mencionar que podría tratarse de Niurka Marcos o Kevyn ‘Bicolor’ con quien tuvo una relación llena de mucha polémica.

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También se va a disputar el Juego del Capataz, el cual va a definir al granjero que va a tener el poder el resto de la semana y la inmunidad, por lo que estaría asegurando una semana más dentro de La Granja VIP.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todos los detalles y las polémicas dentro de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la transmisión para los fans arranca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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