Kinchil, 22 de noviembre.- Autoridades sacaron de circulación un banco de materiales ubicado sobre la carretera a Celestún, en Yucatán, que tenía explosivos para hacer volar una ciudad entera. Esta empresa carecía de los permisos correspondientes y puso en riesgo la integridad física de miles de personas de los municipios de Kinchil, Samahil y Tetiz, quienes, quizá sin saberlo, vivían junto a una bomba de tiempo.

Aunado a esto, el terreno donde detonaban estos explosivos de uso ilegal, ubicado sobre la carretera Kinchil-Celestún, fue devastado. Decenas de hectáreas de selva maya perecieron bajo las máquinas de esta empresa depredadora, que dejó sin vida lo que encontró a su paso: árboles, animales, flores y agua.

Pero fueron las acciones de las autoridades correspondientes, oportunas y apegadas al derecho, las que evitaron que el daño fuera mayor y se cobraran vidas humanas.

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Fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la primera respondiente ante el peligro inminente que se cernía sobre la población. La dependencia federal envió un grupo de elementos (soldados) al sitio para confirmar y decomisar la gran cantidad de explosivos que estaban en el lugar.

Casi de inmediato, la Secretaría de Desarrollo Sustentable colocó sellos de advertencia de clausura sobre el banco de materiales, cuyos dueños son presuntamente foráneos. La dependencia estatal constató las múltiples irregularidades en el sitio.

La empresa de construcción carece de permisos de tala, explotación minera y uso comercial de suelo para la explotación de recursos naturales. Ante ello, una inspección detallada permitió que se procediera a colocar el aviso correspondiente de la SDS.

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La última acción vino a manos de la Secretaría de Administración y Protección Civil estatal (Procivy).

Según declaraciones bajo el anonimato, en las bodegas del lugar había cientos de cartuchos de dinamita, además de pólvora y elementos de detonación. En las bolsas encontradas se veía el membrete de DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS PENINSULARES. Se desconoce cómo se vendieron los explosivos a un banco de materiales sin permisos.

Después del requerimiento, vino la oportuna acción de Procivy. Con un grupo de inspectores y peritos, la dependencia a cargo de Hernán Hernández colocó los sellos de suspensión de actividades y pidió a los empleados que se retiraran del sitio, ante el peligro inminente que ellos también corrían.

Los vecinos, en riesgo

Un breve recorrido por los poblados cercanos permitió constatar el peligro que corrían los habitantes. Cada detonación, aseguran los pobladores, se sentía en pisos y ventanas, además de que llegaban piedras de gran tamaño a sus casas.

Cerca del banco de materiales está la escuela Secundaria Técnica número 48, con un estimado de cerca de mil alumnos en sus dos turnos. Ellos también corren el riesgo de sufrir algún daño físico por los trabajos de la empresa de construcción, según señalaron los propios maestros.

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Otro perjuicio provocado por la voracidad de los empresarios es el que sufrieron las unidades citrícolas cercanas. Se reporta que las nubes de polvo y los químicos emanados de las explosiones dañaron las cosechas y, aunque durante algún tiempo los agrónomos no daban con la causa, concluyeron que esos daños ocurrieron a la par de las operaciones en el banco de materiales.

Piden al Gobierno Federal la clausura definitiva

Los vecinos de los poblados cercanos coincidieron en reconocer las acciones realizadas por los gobiernos, pero también en pedir a las instancias federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Protección Civil, que cierren definitivamente el sitio.

“Los problemas que enfrentamos con este banco de materiales no tienen fin. Nos causan enfermedades, nos ponen en riesgo y vivimos con el temor de que una explosión salga de control y llegue a nuestras casas. Por eso pedimos a las autoridades que nos ayuden cerrándolo para siempre”, afirmó Fernando Cahuich Canul, quien se dedica a la milpa y ve cómo los químicos matan sus sembradíos.

Para concluir

La oportuna acción del Gobierno permitió el cierre del banco de materiales. Sin embargo, se presume que seguirán con la devastación de la selva yucateca en su afán de ganar terreno para esta minería.

Además, si se reactivan las actividades, contaminarán el agua y el aire, por lo que los ambientalistas ya buscan herramientas para la preservación de este espacio.

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En el sitio opera una planta de trituración semifija, lo que indica que, conforme vayan sacando el material, avanzarán con la devastación de árboles y piedra.

Por otro lado, los poblados están cerca de una bomba de tiempo, en el sentido literal. Las detonaciones con explosivos de alto calibre los ponen en riesgo de incendios, derrumbes, golpes por objetos voladores y otros accidentes. Ellos mismos piden una acción definitiva a las autoridades correspondientes.