La flota pesquera de mediana altura del puerto se prepara para realizar el último viaje de captura de pulpo de la temporada 2026, ante la proximidad del cierre oficial, programado para el 15 de diciembre.

El sector industrial mantiene expectativas favorables para concluir el período con buenos resultados, siempre y cuando las condiciones climatológicas permitan completar las últimas jornadas de actividad en altamar.

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Durante esta semana, una buena parte de las embarcaciones comenzó a zarpar para realizar travesías de entre 15 y 20 días, en lo que representa la última oportunidad del año para aprovechar la captura antes del inicio de la veda.

De acuerdo con representantes del sector industrial pesquero, la actual temporada ha tenido un comportamiento positivo en comparación con años anteriores, principalmente por las condiciones climatológicas que prevalecieron durante buena parte del período, la estabilidad de los precios y los niveles de captura alcanzados.

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En cuanto a la comercialización, aunque durante la temporada se registraron variaciones en el precio del kilogramo de pulpo, que llegó a superar los 140 pesos para posteriormente ubicarse en niveles cercanos o inferiores a los 120, el volumen obtenido permitió compensar parte de estas fluctuaciones y mantener expectativas positivas.

Para los pescadores, este último viaje representa también una oportunidad importante de incrementar sus ganancias antes de que concluya el año y quedarse sin ingresos por esta importante pesquería.

Se prevé que los últimos barcos de esta etapa comiencen a retornar al puerto entre el 15 y el 16 de diciembre, fecha en la que deberá quedar suspendida la captura para dar paso a la veda de siete meses y medio, hasta el 31 de julio de 2027, para garantizar la continuidad de esta actividad económica.