A casi dos meses de haber desaparecido, la Fiscalía General del Estado, desactivó la ficha de búsqueda de José Vladimir C.Y. con la leyenda de "localizado" con letras verdes, aunque hasta el momento no ha sido informado las condiciones en que fue encontrado.

De acuerdo a información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, fue la localización de una persona que había sido denunciado ante la representación social el pasado 09 de octubre, la desaparición de Josué Vladimir C. Y. de 30 años de edad, quien fue visto por ultima vez el 6 de ese mismo mes.

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La ficha de búsqueda fue marcada con el número 105/ FDS/2026 y que al momento de su desaparición se desconoce como vestía, así pasaron casi dos meses sin que se sepa de su paradero y fue hasta el día de hoy cuando la Fiscalía General del Estado, después del medio día desactivó dicha ficha con la leyenda localizado de color verde las letras, lo que todo parece indicar que fue encontrado con vida.

La Fiscalía General del Estado, solamente hace referencia con una leyenda la FGE Quintana Roo, desactiva ficha de búsqueda de José Vladimir C.Y. fue localizado, agradecemos su colaboración, sin aportar mayores datos sobre la localización de esta persona.

Por lo que tras indagar sobre estos hechos, se pudo conocer de manera extraoficial que el supuesto agraviado, tras una serie de investigaciones por parte de las autoridades pudieron localizar en la ciudad de Tulum donde presuntamente labora, sin que se haya tomado su tiempo el o sus familiares para retirar la denuncia, hasta que pasaron casi dos meses cuando fue localizado.