El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves 26 de noviembre de 2026 sobre la detención de Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal explicó que la captura se realizó como parte de la Operación Enjambre, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con García Harfuch, los trabajos de inteligencia permitieron identificar indicios que relacionan al alcalde con el líder de la organización delictiva conocida como Los Zúñiga, investigada por distintos delitos cometidos en carreteras de Puebla y Veracruz.

¿Por qué fue detenido el alcalde de Atzitzintla, Puebla?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que Los Zúñiga son investigados por el robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla-Veracruz.

También se les atribuyen presuntas actividades de extorsión, secuestro exprés, asaltos carreteros y delitos contra la salud.

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En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Operación Enjambre suma tres alcaldes detenidos en Puebla

García Harfuch detalló que durante septiembre se realizaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública.

Ese mismo mes fue capturado otro alcalde poblano, mientras que en octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles presuntamente relacionados con Los Zúñiga.

Como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado. Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de “Los Zúñiga”. Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud. En la detención participaron @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México. En septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro alcalde de Puebla. En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo. Con la detención de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas. Agradecemos al gobernador de Puebla, @armentapuebla_. Seguiremos trabajando para cumplir la instrucción de la presidenta @Claudiashein de combatir la impunidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 26, 2026

Con la detención del alcalde de Atzitzintla, suman seis servidores públicos detenidos, incluidos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas, informó el secretario federal.

Finalmente, García Harfuch agradeció la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y reiteró que continuarán los operativos para combatir la impunidad.

El presidente municipal detenido deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.

IO