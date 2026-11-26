Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya, se puso en marcha una Jornada de Eliminación de Cacharros en la colonia Emiliano Zapata, mediante un trabajo coordinado entre autoridades municipales, personal de salud y habitantes de este sector de la ciudad.

La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán y la Jurisdicción Sanitaria número 2, como parte de las estrategias para reducir los posibles criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades y promover entornos más limpios y saludables.

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Durante el inicio de la jornada se destacó que la participación de las familias es fundamental para obtener resultados favorables, ya que muchos de los espacios donde se reproduce el mosquito se encuentran en los patios y alrededores de las viviendas, principalmente en recipientes que acumulan agua.

En ese sentido, se exhortó a los vecinos a revisar periódicamente sus hogares, retirar objetos en desuso, voltear recipientes que puedan almacenar agua y mantener limpios sus patios, acciones que contribuyen a disminuir las condiciones propicias para la reproducción del insecto.

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“Prevenir es la mejor manera de cuidar a nuestras familias. Si cada uno de nosotros limpia su patio, elimina sus cacharros y evita que se acumule agua, estamos protegiendo a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores y a toda la comunidad”, se expresó durante el evento.

Asimismo, se invitó a la población a colaborar con estas actividades, facilitar el trabajo del personal de salud debidamente identificado y mantener las medidas preventivas de manera permanente, sin esperar a que se presenten casos de estas enfermedades.