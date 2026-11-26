Autoridades desplegaron los tres órdenes de gobierno desplegaron operativo de búsqueda de personas desaparecidos en Puerto Aventuras.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en la alcaldía de Puerto Aventuras, encabezado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo (CBPEQROO).

Noticia Destacada ¿Gobierno feminista? En Quintana Roo mueren 28 mujeres por feminicidio y homicidio doloso en 10 meses

Este jueves las autoridades realizaron un intenso operativo para localizar a personas desaparecidas en Puerto Aventuras donde participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades iniciaron sobre la calzada Puerto Maya, en su cruce con la calle Pez Arcoíris del fraccionamiento Puerto Maya, con el apoyo de las fichas y del apoyo de binomios caninos, y drones para el sobrevuelo de reconocimiento.

Noticia Destacada Madres buscadoras de Felipe Carrillo Puerto entregarán perfiles genéticos para agilizar investigaciones

De acuerdo a datos preliminares, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de Servicios Periciales se desplegaron en una amplia zona para cubrir el recorrido y procesar los indicios o hallazgos que pudieran permitir a las investigaciones.

Se informó que en este sector existen reportes de una persona desaparecida con ficha activa, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si el despliegue se debe a la búsqueda de alguna personal de forma directa.